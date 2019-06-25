В МИД Польши отреагировали на приговор осуждённому за шпионаж в России
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- РИА Новости
«Мы находимся в контакте с нашим гражданином и его близкими», — отметила представитель польского МИД.
Она добавила, что внешнеполитическое ведомство не комментирует приговор.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300.
25 июня Московский городской суд приговорил Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима.