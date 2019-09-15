Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным

Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», с главой России он общается несколько раз в год. По его словам, как правило, при личных встречах они обсуждают банковскую сферу.

«В общем, мы за неё не выходим. Ну, это бывает, раньше было больше, сейчас это бывает пару, два-три раза в год», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке.

В июле глава России поручил Минфину и ЦБ следить за ситуацией с льготной ипотекой.