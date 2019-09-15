В Минобороны подтвердили завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию

В Министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что 15 сентября был завершён второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400.

РИА Новости

«15 сентября самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — цитирует заявление ведомства РИА Новости. Ранее Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400. 13 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об искреннем подходе России в вопросе поставок систем С-400 в Турцию. Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил требования американской стороны к Анкаре отказаться от покупки российских С-400.