В Минобороны подтвердили завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию

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В Министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что 15 сентября был завершён второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400.
В Минобороны подтвердили завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию
  • РИА Новости

«15 сентября самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400.

13 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об искреннем подходе России в вопросе поставок систем С-400 в Турцию.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил требования американской стороны к Анкаре отказаться от покупки российских С-400.

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