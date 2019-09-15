Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400

Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

«Сегодня завершилась поставка на авиабазу Мюртед в провинции Анкара компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны Турции.

Отмечается, что продолжается обучение персонала и установка систем. Как ожидается, их введут в действие к апрелю 2020 года.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об искреннем подходе России в вопросе поставок систем С-400 в Турцию.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил требования американской стороны к Анкаре отказаться от покупки российских С-400.