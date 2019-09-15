СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Башкирии по подозрению в убийстве её семилетней сестры. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан.
СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки
  • РИА Новости

По данным следствия, 13 сентября подозреваемая решила успокоить младшую сестру, которая сильно капризничала и мешала ей учить уроки. 

«Она завела её в баню, засунула её голову в таз с водой и удерживала некоторое время, в результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась», — говорится в сообщении.

Следователи задержали подозреваемую, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы.

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