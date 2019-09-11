В Петербурге вынесли приговор по делу о смерти человека в драке за парковочное место

В Калининском районе Санкт-Петербурга вынесли приговор по делу о смерти человека в драке за парковочное место, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Как установил суд, конфликт произошёл в сентябре 2018 года. Вечером на проспекте Металлистов осуждённый нанёс жертве множественные удары, от которых тот упал на асфальт. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Мужчину признали виновным. Он получил три с половиной года колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы — Валерия Недзвецкого.