Вертолёт добывающего предприятия пропал в Якутии
- РИА Новости
«В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолёта Eurocopter, выполнявший полёты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь», — приводит РИА Новости сообщение республиканского ГУ МЧС.
Отмечается, что вертолёт вылетел по маршруту для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находились пилот и два пассажира.
На поиски пропавшего воздушного судна направлены два других вертолёта.
Ранее сообщалось, что в Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку.