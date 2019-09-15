Вертолёт добывающего предприятия пропал в Якутии

В Оймяконском улусе Якутии пропал вертолёт Eurocopter, принадлежащий добывающему предприятию, ведутся его поиски.

«В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолёта Eurocopter, выполнявший полёты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь», — приводит РИА Новости сообщение республиканского ГУ МЧС.

Отмечается, что вертолёт вылетел по маршруту для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находились пилот и два пассажира.

На поиски пропавшего воздушного судна направлены два других вертолёта.

Ранее сообщалось, что в Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку.