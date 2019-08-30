Найдено место вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

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Найдено место вынужденной посадки самолёта Ан-2 в Якутии. Как сообщалось, на борту находились пять человек.
Найдено место вынужденной посадки Ан-2 в Якутии
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Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь авиакомпании «Полярные авиалинии» Станислав Платонов.

«Ми-8 «полярников» с аварийно-спасательной бригадой вылетел из аэропорта Якутск для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров Ан-2. Ориентировочное время прибытия Ми-8 обратно в Якутск — 3,5 часа», — рассказал Платонов.

Ранее ТАСС сообщил, что вертолёт Ми-8, который вылетел из аэропорта Батагая на помощь пассажирам и экипажу Ан-2, не смог обнаружить место посадки и вернулся на базу.

В МЧС заявили, что самолёт «примерно в 400 км от точки вылета совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района».

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