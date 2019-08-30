В Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку
По данным ведомства, самолёт «примерно в 400 км от точки вылета совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района».
Отмечается, что к месту вынужденной посадки вылетел вертолёт Ми-8 для оказания помощи и перевывозки пассажиров.
На борту самолёта находились пять человек.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее летевший из Москвы в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге в целях предосторожности после включения оповещения, связанного с системой торможения.