В Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку

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В Кобяйском районе Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, самолёт «примерно в 400 км от точки вылета совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района».

Отмечается, что к месту вынужденной посадки вылетел вертолёт Ми-8 для оказания помощи и перевывозки пассажиров. 

На борту самолёта находились пять человек.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее летевший из Москвы в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге в целях предосторожности после включения оповещения, связанного с системой торможения.

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