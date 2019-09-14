Власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем

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После столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области 19 человек госпитализированы с различными травмами, уточнил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.
Власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем
  • РИА Новости

«Насколько я могу судить, тяжёлые травмы — переломы, черепно-мозговые травмы... Пока у нас информация, что 27 (человек. — RT) ехали, семь погибших, один не пострадал и 19 отправили (в больницу. — RT)», — цитирует Комарова ТАСС.

В МЧС России также заявили, что информация об увеличении числа погибших до девяти человек не подтверждается.

«По данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», в результате ДТП в Ярославской области погибли семь и пострадали 19 человек», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что девять человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика.

По данным ГИБДД, семь человек погибли и 21 пострадал.

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