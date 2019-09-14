Учёный рассказал, как по фамилии узнать о происхождении рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью «Российской газете» рассказал, что можно узнать о происхождении своего рода по фамилии.

Учёный рассказал, что столетия назад фамилии формировались по отличительному признаку людей (чертам характера, внешности), а также в зависимости от места проживания или имени.

«Прихрамывал человек, у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия — Хромых... Все крестьяне в деревне Петухово оказывались для жителей соседнего села Петуховыми. Или Краснояровыми, если жили они в Красном Яру», — привёл пример Мосин.

При этом он предупредил, что дословное толкование фамилий может быть обманчивым и не всегда их формирование происходило именно по вышеуказанным принципам.

По его словам, у крестьян фамилии могли образоваться по признаку принадлежности помещику или исходя из рода занятий.

«Откуда, думаете, пошла фамилия Каблуков? Дело в том, что в её основе элемент обуви, характерной в XVII веке для служилых. Говорящие фамилии — Мельников и Кузнецов», — объяснил председатель комиссии РАН.

Он также рассказал, что фамилии с течением времени постоянно трансформировались.

Для того чтобы выяснить происхождение своей родословной, Мосин посоветовал сначала расспросить пожилых родственников, а затем изучить архивы и провести собственное исследование.

Ранее сообщалось, что самыми распространёнными фамилиями в России по-прежнему считаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.