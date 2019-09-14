Учёный рассказал, как по фамилии узнать о происхождении рода
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Учёный рассказал, что столетия назад фамилии формировались по отличительному признаку людей (чертам характера, внешности), а также в зависимости от места проживания или имени.
«Прихрамывал человек, у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия — Хромых... Все крестьяне в деревне Петухово оказывались для жителей соседнего села Петуховыми. Или Краснояровыми, если жили они в Красном Яру», — привёл пример Мосин.
При этом он предупредил, что дословное толкование фамилий может быть обманчивым и не всегда их формирование происходило именно по вышеуказанным принципам.
По его словам, у крестьян фамилии могли образоваться по признаку принадлежности помещику или исходя из рода занятий.
«Откуда, думаете, пошла фамилия Каблуков? Дело в том, что в её основе элемент обуви, характерной в XVII веке для служилых. Говорящие фамилии — Мельников и Кузнецов», — объяснил председатель комиссии РАН.
Он также рассказал, что фамилии с течением времени постоянно трансформировались.
Для того чтобы выяснить происхождение своей родословной, Мосин посоветовал сначала расспросить пожилых родственников, а затем изучить архивы и провести собственное исследование.
Ранее сообщалось, что самыми распространёнными фамилиями в России по-прежнему считаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.