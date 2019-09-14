ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы проезда на нескольких участках столичных дорог из-за массовых мероприятий.

Как сообщает ЦОДД в Twitter, в субботу, 14 сентября, в связи с благотворительным велозаездом «ТеатРалли» с 10:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от Страстного бульвара до Тургеневской площади.

Благотворительный велозаезд «ТеатРалли» (в поддержку ветеранов сцены). Бульвары будут закрыты с 10:00 до 13:00, спланируйте маршруты заранее и не удивляйтесь, увидев Безрукова на велосипеде. pic.twitter.com/Z5geojQVc9 — ЦОДД (@gucodd) September 13, 2019

Кроме того, в связи с проведением парада студентов в субботу, 14 сентября, с 5:00 до 23:59 будут полностью перекрыты улица Косыгина и Университетский проспект от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетская площадь, улицы Менделеевская и Лебедева.

Ранее в ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы.