ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы проезда на нескольких участках столичных дорог из-за массовых мероприятий.

Как сообщает ЦОДД в Twitter, в субботу, 14 сентября, в связи с благотворительным велозаездом «ТеатРалли» с 10:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от Страстного бульвара до Тургеневской площади.

Кроме того, в связи с проведением парада студентов в субботу, 14 сентября, с 5:00 до 23:59 будут полностью перекрыты улица Косыгина и Университетский проспект от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетская площадь, улицы Менделеевская и Лебедева.

Ранее в ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы.

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