В ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
Самыми медленные магистрали в первые 2 недели июля: проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная ул., Шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское ш., Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты.— ЦОДД (@gucodd) July 21, 2019
«Самые медленные магистрали в первые две недели июля: проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское шоссе», — говорится в тексте.
В ЦОДД также отметили, что движение в столице затруднено на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.
Ранее Центр организации дорожного движения опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве.
Как передавала «Газета.Ru», 21 июля в городе ожидается до +23 °С, местами возможен дождь.