В ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы

В Центре организации дорожного движения назвали самые медленные автомагистрали Москвы.

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

Самыми медленные магистрали в первые 2 недели июля: проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная ул., Шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское ш., Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. — ЦОДД (@gucodd) July 21, 2019

«Самые медленные магистрали в первые две недели июля: проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское шоссе», — говорится в тексте.

В ЦОДД также отметили, что движение в столице затруднено на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Ранее Центр организации дорожного движения опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве.

Как передавала «Газета.Ru», 21 июля в городе ожидается до +23 °С, местами возможен дождь.