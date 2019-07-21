В ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы

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В Центре организации дорожного движения назвали самые медленные автомагистрали Москвы.
В ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

«Самые медленные магистрали в первые две недели июля: проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское шоссе», — говорится в тексте.

В ЦОДД также отметили, что движение в столице затруднено на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Ранее Центр организации дорожного движения опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве.

Как передавала «Газета.Ru», 21 июля в городе ожидается до +23 °С, местами возможен дождь.

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