Пушков оценил слова Турчинова о препятствии для войны с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России... Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — написал политик в Twitter.

Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 13, 2019

Ранее в Совфеде оценили мнение Турчинова, назвав его слова «заявлением не совсем адекватного политика».