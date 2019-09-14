Пушков оценил слова Турчинова о препятствии для войны с Россией

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России... Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — написал политик в Twitter.

Ранее в Совфеде оценили мнение Турчинова, назвав его слова «заявлением не совсем адекватного политика».

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