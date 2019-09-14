Пушков оценил слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России... Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — написал политик в Twitter.
Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 13, 2019
Ранее в Совфеде оценили мнение Турчинова, назвав его слова «заявлением не совсем адекватного политика».