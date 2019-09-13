В Госдуме прокомментировали изменения в закон о кадастровых работах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов в беседе с Inforeactor прокомментировал изменения в закон о кадастровых работах.

«Если это сделано более 15 лет назад, когда качество измерения оставляло желать лучшего, теперь вступает в силу закон, который позволяет эту землю подавать на собственность и её определённым образом оформлять», — заявил он.

Как пояснил Власов, в последнее время технологический прогресс позволяет использовать спутниковые фотографии, картографию и прочие новшества.

Депутат считает, что это только начало.

Изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу с понедельника, 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Федеральная кадастровая палата Росреестра разработала инструкцию по согласованию границ участков с соседями.