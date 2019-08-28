Кадастровая палата разработала инструкцию по согласованию границ участков с соседями

Федеральная кадастровая палата Росреестра разработала инструкцию по согласованию границ участков с соседями, сообщают «Известия».

Чтобы провести межевание, собственник должен воспользоваться услугами кадастрового инженера.

Как заявила замглавы палаты Марина Семëнова, сервис «Реестр кадастровых инженеров» позволит выбрать лучшего специалиста.

«В реестре содержится информация о количестве решений о приостановлении и отказах в проведении кадастрового учëта, принятых органом регистрации прав по вине кадастрового инженера», — пояснила она.

По еë словам, инженер проведëт процедуру согласования границ или индивидуально с каждым владельцем смежного участка, или на общем собрании. В результате будет составлен акт согласования.

Все стороны необходимо уведомить о месте и времени проведения собрания не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты.

Если имеются возражения, то их фиксируют в акте согласования, а оригиналы станут частью межевого плана.

Семëнова добавила, что права решать земельные споры у кадастрового инженера нет. Решать разногласия соседям придëтся в суде.

Ранее сообщалось, что в России упростили процедуру получения данных о собственности на недвижимость.