В России упростили процедуру получения данных о собственности на недвижимость
- РИА Новости
Минэкономразвития изменило порядок предоставления данных, содержащихся в ЕГРН. Выписку можно получить с сайта палаты, для чего она запустит специальный сервис.
Среди общедоступных сведений — информация об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или о переходе прав. Запрос на предоставление таких данных в электронном виде не требует заверения электронной подписью.
«Выписка будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав», — заявил заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.
По его словам, подобный документ может понадобиться, к примеру, при проведении сделки купли-продажи.
Ранее сообщалось, что в России упростили оформление наследства.