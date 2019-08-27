В России упростили процедуру получения данных о собственности на недвижимость

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В России упростили процедуру получения информации о собственности на недвижимость, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную кадастровую палату Росреестра.
В России упростили процедуру получения данных о собственности на недвижимость
  • РИА Новости

Минэкономразвития изменило порядок предоставления данных, содержащихся в ЕГРН. Выписку можно получить с сайта палаты, для чего она запустит специальный сервис.

Среди общедоступных сведений — информация об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или о переходе прав. Запрос на предоставление таких данных в электронном виде не требует заверения электронной подписью.

«Выписка будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав», — заявил заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

По его словам, подобный документ может понадобиться, к примеру, при проведении сделки купли-продажи.

Ранее сообщалось, что в России упростили оформление наследства.

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