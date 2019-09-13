Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В 2019 году эксперты Росстандарта провели плановые и внеплановые проверки более 200 автозаправочных станций, принадлежащих как крупным сетям, так и на независимых АЗС, и зафиксировали 39 нарушений.
В частности, выяснилось, что каждая пятая АЗС недоливает топливо и почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель.
В Росстандарте сообщили, что с начала года получено около 200 жалоб от россиян на недолив бензина и около 350 сообщений о плохом качестве топлива, что на 36% превышает данные прошлого года.
В мае в Росстандарте отмечали улучшение ситуации с качеством топлива на российском рынке.