Росстандарт начал подготовку техзадания для создания базы данных о бензине в стране

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Росстандарт начал готовить техзадание для системы по прослеживаемости топлива и запустил пилотный этап работы её прототипа. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова.
Росстандарт начал подготовку техзадания для создания базы данных о бензине в стране
  • РИА Новости

По его словам, планируется, что подключение к системе участников всей цепочки, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, мини-НПЗ, нефтебаз, автозаправок, транспортного звена, будет обязательным через два-три года.

Система будет интегрирована с базами других государственных органов. Например, обмен данными с Федеральной налоговой службой позволит отслеживать движение топлива до бензобака, с Федеральной таможенной службой — пресечь «экспортную» схему появления контрафакта.

В феврале руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН оценил рейтинг, согласно которому Россия вошла в топ-3 европейских стран по доступности бензина.

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