Росстандарт отметил улучшение качества топлива в России

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В ходе заседания рабочей группы в Росстандарте было отмечено улучшение ситуации с качеством топлива на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Росстандарт отметил улучшение качества топлива в России
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%», — говорится в тексте.

В ведомстве также уточнили, что за январь—май экспертами было проверено 366 АЗС. Нарушения требований технического регламента были выявлены в 33 случаях (9%). 

В апреле Минпромторг России обнародовал результаты пилотного проекта по проверке качества бензина на заправках.

Специалисты выявили нарушения лишь на семи АЗС из 60. Большая часть некачественных проб были закуплены на несетевых заправках.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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