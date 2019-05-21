Независимый топливный союз предупредил о риске нового скачка цен на бензин

Ситуация на российском топливном рынке начинает повторять события весны 2018 года, когда произошёл резкий скачок оптовых и розничных цен на бензин. Об этом говорится в письме президента Независимого топливного союза Павла Баженова, адресованном вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Как сообщает РБК, Баженов, в частности, отметил, что с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23% и на 18,5% соответственно.

В сообщении также отмечается, что цены региональных сбытов вертикально интегрированных компаний, среди которых «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, «повышаются практически ежедневно во всех регионах страны».

Глава Независимого топливного союза призвал принять срочные меры, чтобы не допустить повторения прошлогоднего скачка оптовых и розничных цен на бензин.

В частности, Баженов выступил с предложением вдвое снизить акцизы на топливо класса «Евро 5», а также повысить продажи топлива на бирже.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания согласовали параметры продления до 30 июня сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

В апреле в Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.