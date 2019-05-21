Независимый топливный союз предупредил о риске нового скачка цен на бензин
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- РИА Новости
Как сообщает РБК, Баженов, в частности, отметил, что с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23% и на 18,5% соответственно.
В сообщении также отмечается, что цены региональных сбытов вертикально интегрированных компаний, среди которых «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, «повышаются практически ежедневно во всех регионах страны».
Глава Независимого топливного союза призвал принять срочные меры, чтобы не допустить повторения прошлогоднего скачка оптовых и розничных цен на бензин.
В частности, Баженов выступил с предложением вдвое снизить акцизы на топливо класса «Евро 5», а также повысить продажи топлива на бирже.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания согласовали параметры продления до 30 июня сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.
В апреле в Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.