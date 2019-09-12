В Карелии освободят от уплаты транспортного налога многодетные семьи

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Заксобрание Карелии освободило многодетные семьи от уплаты транспортного налога с 2020 года. Соответствующий законопроект одобрили на заседании регионального парламента, сообщает Karelinform.ru.
В Карелии освободят от уплаты транспортного налога многодетные семьи
  • РИА Новости

Авторы инициативы — глава республики Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Речь идёт о семьях с тремя и более детьми. Их освободят от уплаты налога на легковой автомобиль, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. Этим смогут воспользоваться более 6000 семей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 21 тыс. детей из многодетных семей Московской области получили выплату на школьную форму.

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