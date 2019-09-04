Более 21 тысячи детей из многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму
- РИА Новости
Она напомнила, что выплата полагается всем многодетным семьям Подмосковья, в которых есть дети, обучающиеся в областных школах.
Размер компенсации — 3 тыс. рублей.
«Получить выплату очень просто: для этого нужна справка о том, что ребёнок учится в подмосковной школе. Заявку можно оформить в режиме онлайн на региональном портале госуслуг», — уточнила Забралова.
Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».