Более 21 тысячи детей из многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму

Более 21 тыс. детей из многодетных семей Московской области получили выплату на школьную форму, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

Она напомнила, что выплата полагается всем многодетным семьям Подмосковья, в которых есть дети, обучающиеся в областных школах.

Размер компенсации — 3 тыс. рублей.

«Получить выплату очень просто: для этого нужна справка о том, что ребёнок учится в подмосковной школе. Заявку можно оформить в режиме онлайн на региональном портале госуслуг», — уточнила Забралова.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».