Глава Ростуризма оценила необходимость «универсальных знаний»
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Как считает Догузова, они имеют наибольшую ценность.
«По сути, это умение ориентироваться в ситуации. Это коммуникабельность, умение находить компромисс, глобальное мышление, гармония с окружающим миром», — отметила Догузова.
По её мнению, этому нужно учить независимо от того, какую профессию получают люди.
Ранее Догузова заявила, что введение электронных виз на всей территории России с 1 января 2021 года — настоящий прорыв для всего мирового туризма.