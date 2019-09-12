Глава Ростуризма оценила необходимость «универсальных знаний»

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в беседе с Nation News оценила необходимость «универсальных знаний».
Глава Ростуризма оценила необходимость «универсальных знаний»
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Как считает Догузова, они имеют наибольшую ценность.

«По сути, это умение ориентироваться в ситуации. Это коммуникабельность, умение находить компромисс, глобальное мышление, гармония с окружающим миром», — отметила Догузова.

По её мнению, этому нужно учить независимо от того, какую профессию получают люди.

Ранее Догузова заявила, что введение электронных виз на всей территории России с 1 января 2021 года — настоящий прорыв для всего мирового туризма.

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