Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO

Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

Полномочия взяла на себя глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Для меня огромная честь быть председателем 23-й Генеральной ассамблеи. Туризм в России сегодня — один из приоритетов на уровне правительства», — заявила она.

По её словам, в соответствии с программой развития туристической отрасли, до 2035 года объём индустрии может составить 16,3 трлн рублей, число внутренних туристов вырастет вдвое, а рост экспорта туруслуг ожидается до $28,6 млрд.

Как отметила Догузова, введение электронных виз на всей территории России с 1 января 2021 года — настоящий прорыв для всего мирового туризма.

«Но мы и дальше будем работать над снятием различных ограничений и формальностей», — добавила она.

Ранее сообщалось, что UNWTO надеется на отмену виз во всех странах через десять лет.