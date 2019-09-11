UNWTO надеется на отмену виз во всех странах через десять лет

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Всемирная туристская организация (UNWTO) надеется на отмену виз во всех странах через десять лет, сообщает РИА Новости.
UNWTO надеется на отмену виз во всех странах через десять лет
  • РИА Новости

Об этом заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили на ХIII сессии Генеральной ассамблеи.

«Примерно десять лет назад 77% мирового населения требовались визы, сейчас — чуть больше 50%. Всё равно это очень много. Мы надеемся, что через десять лет виз вообще не будет», — сказал он.

По его словам, пока в ряде государств сохраняются особые вопросы безопасности, но тем не менее UNWTO выступает за отмену визового режима.

Как отметил Пололикашвили, туризм должен быть доступен для всех.

Ранее сообщалось, что международный туристический поток вырос на 4% в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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