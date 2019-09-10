Международный турпоток вырос на 4% в первой половине 2019 года

Международный туристический поток вырос на 4% в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную туристскую организацию при ООН (UNWTO).

РИА Новости

Зафиксирован 671 млн международных туристических прибытий. «В прошлые годы сектор показывал динамику в 6%», — говорится в сообщении. Активный рост по-прежнему демонстрируют страны Ближнего Востока (+8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Европе показатель составил +4%, в Африке — +3%. Сессия Генеральной ассамблеи UNWTO проходит 9—13 сентября в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает такое мероприятие. Участники представляют около 130 стран. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые пройдёт специальная выездная программа Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября.