Международный турпоток вырос на 4% в первой половине 2019 года

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Международный туристический поток вырос на 4% в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную туристскую организацию при ООН (UNWTO).
Международный турпоток вырос на 4% в первой половине 2019 года
  • РИА Новости

Зафиксирован 671 млн международных туристических прибытий.

«В прошлые годы сектор показывал динамику в 6%», — говорится в сообщении.

Активный рост по-прежнему демонстрируют страны Ближнего Востока (+8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Европе показатель составил +4%, в Африке — +3%.

Сессия Генеральной ассамблеи UNWTO проходит 9—13 сентября в Санкт-Петербурге.

Россия впервые принимает такое мероприятие. Участники представляют около 130 стран.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые пройдёт специальная выездная программа Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября.

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