Международный турпоток вырос на 4% в первой половине 2019 года
- РИА Новости
Зафиксирован 671 млн международных туристических прибытий.
«В прошлые годы сектор показывал динамику в 6%», — говорится в сообщении.
Активный рост по-прежнему демонстрируют страны Ближнего Востока (+8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Европе показатель составил +4%, в Африке — +3%.
Сессия Генеральной ассамблеи UNWTO проходит 9—13 сентября в Санкт-Петербурге.
Россия впервые принимает такое мероприятие. Участники представляют около 130 стран.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые пройдёт специальная выездная программа Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября.