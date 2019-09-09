В Петербурге открывается 23-я сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации

В Санкт-Петербурге открывается 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Россия впервые принимает такое мероприятие.

Участники представляют около 130 стран. Им предстоит обсудить важнейшие тенденции в развитии мирового туризма.

«Это главная встреча в сфере туризма по всему миру, которая проводится раз в два года, она помогает нам понять, как выстраивать нашу политику, стратегию управления в туризме в более стабильном и устойчивом темпе», — заявил директор коммуникаций ЮНВТО Марсело Ризи.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые состоится специальная выездная программа Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября.