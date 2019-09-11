В ОНК сообщили о переводе заключённых из нежилой башни «Бутырки»

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что заключённых из нежилой башни СИЗО «Бутырка» перевели в другую камеру.
В ОНК сообщили о переводе заключённых из нежилой башни «Бутырки»
  • РИА Новости

«Руководство СИЗО мне сообщило, что заключённые переведены из башни и сейчас содержатся в обычных камерах», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков сообщил, что перевод арестантов «Бутырки» в нежилую башню вызван превышением лимита заключённых и ремонтом камер.

Мельников в беседе с НСН прокомментировал перевод арестантов московского следственного изолятора «Бутырка» в нежилую башню.

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