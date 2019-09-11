В ФСИН объяснили перевод заключённых в нежилую башню «Бутырки»

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Представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков заявил, что перевод арестантов московского следственного изолятора «Бутырка» в нежилую башню вызван превышением лимита заключённых и ремонтом камер.
В ФСИН объяснили перевод заключённых в нежилую башню «Бутырки»
  • РИА Новости

«Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что данная мера является временной. По его словам, в здании Бутырской тюрьмы, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, что требует перевода заключённых в другие камеры.

Накануне в Общественной наблюдательной комиссии сообщили об обнаружении подследственных в одной из ранее закрытых старинных башен СИЗО-2, где они содержатся в антисанитарных условиях.

Ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, передали привет своим бывшим сокамерникам в СИЗО «Бутырка».

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