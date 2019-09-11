В ОНК прокомментировали ситуацию с нежилой башней «Бутырки»

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с НСН прокомментировал перевод арестантов московского следственного изолятора «Бутырка» в нежилую башню.

«Мы дали рекомендацию закрыть эту башню. Несколько лет ранее не использовалось это помещение», — заявил он.

По его словам, подобное помещение есть и в СИЗО «Матросская тишина», этот блок также рекомендовано закрыть.

Мельников выразил надежду, что будет соответствующая реакция и к этому прислушаются.

Ранее представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков сообщил, что перевод арестантов «Бутырки» в нежилую башню вызван превышением лимита заключённых и ремонтом камер.