Эксперт прокомментировал поручение Медведева о прекращении действия советских актов

Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

«Эти нормативно-правовые акты настолько устарели, что они дублируются ведомственными инструкциями, подзаконными правовыми актами правительства, нормативными актами федерального уровня, межгосударственными соглашениями в рамках международного сотрудничества и существующими федеральными законами», — сказал Маршани.

По его словам, нужно избавляться от устаревших, недействующих и неприменимых законов, не имеющих правовых и юридических оснований по своему сроку действия и использования.

Ранее Медведев заявил, что акты СССР и РСФСР должны прекратить своё действие с 1 января следующего года.