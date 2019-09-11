Эксперт прокомментировал поручение Медведева о прекращении действия советских актов

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Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
Эксперт прокомментировал поручение Медведева о прекращении действия советских актов
  • РИА Новости

«Эти нормативно-правовые акты настолько устарели, что они дублируются ведомственными инструкциями, подзаконными правовыми актами правительства, нормативными актами федерального уровня, межгосударственными соглашениями в рамках международного сотрудничества и существующими федеральными законами», — сказал Маршани.

По его словам, нужно избавляться от устаревших, недействующих и неприменимых законов, не имеющих правовых и юридических оснований по своему сроку действия и использования.

Ранее Медведев заявил, что акты СССР и РСФСР должны прекратить своё действие с 1 января следующего года.

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