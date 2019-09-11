Эксперт рассказала, с какого возраста нужно начинать учить иностранный язык

Доцент кафедры психофизиологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, кандидат психологических наук Валерия Демарева в беседе с «Российской газетой» рассказала, с какого возраста нужно начинать учить иностранный язык.

«Я считаю, что в три-четыре года с дошкольниками уже можно и нужно изучать иностранный язык. Причём лучше всего, если это будут небольшие группы детей, допустим, четыре-пять человек», — заявила она.

По её словам, начинать можно не с алфавита, а с метода погружения. К примеру, с детьми можно петь, учить простые стихи или отдельные фразы, смотреть короткие мультфильмы.

Как пояснила Демарева, занятия с преподавателями один на один лучше отложить до более старшего возраста.

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