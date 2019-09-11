Противодиверсионный отряд ЧФ провёл учения

Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам провёл учения в Севастопольской бухте, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

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Военнослужащие обследовали назначенный участок акватории для выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также осмотрели подводную часть кораблей. Кроме того, они отработали действия по обнаружению подводных пловцов. Использовались технические средства, которыми оборудован противодиверсионный катер многоцелевого назначения «Грачонок». Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море.