Фрегат «Адмирал Макаров» провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Экипаж отработал подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводной цели, выполнил электронные пуски зенитными ракетами по воздушной цели и высокоточным оружием — по морской.
Также проведены мероприятия по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подлодки условного противника.
Экипаж вертолёта Ка-27ПС совершил 26 посадок и взлётов с палубы.
30 мая, как сообщал портал Nation News, корабль «Владимир Емельянов» спустили на воду в Санкт-Петербурге.