Фрегат «Адмирал Макаров» провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море

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Фрегат «Адмирал Макаров» провёл учения в акватории Чёрного моря, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Фрегат «Адмирал Макаров» провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Экипаж отработал подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводной цели, выполнил электронные пуски зенитными ракетами по воздушной цели и высокоточным оружием — по морской.

Также проведены мероприятия по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подлодки условного противника.

Экипаж вертолёта Ка-27ПС совершил 26 посадок и взлётов с палубы.

30 мая, как сообщал портал Nation News, корабль «Владимир Емельянов» спустили на воду в Санкт-Петербурге.

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