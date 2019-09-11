Суд отменил подписку о невыезде Кириллу Серебренникову

Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде фигурантам дела «Седьмой студии», включая режиссёра Кирилла Серебренникова, передаёт Интерфакс.

«Суд считает возможным отменить подсудимым подписку о невыезде в качестве меры пресечения, поскольку в ней нет больше необходимости», — говорится в решении судьи.

Ранее сообщалось, что суд вернул уголовное дело в прокуратуру в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора.

8 апреля Мосгорсуд отменил домашний арест Серебренникова.

Фигурантам вменяется хищение 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа».