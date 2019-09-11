Суд вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы вернул в Генеральную прокуратуру уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова.

«Суд постановил: вернуть дело прокурору в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора», — цитирует РИА Новости решение судьи Ирины Аккуратовой.

В ходе заседания суда 11 сентября судья предложила вернуть прокурору дело режиссёра Серебренникова, обвиняемого в хищениях, в связи с нарушениями.

Гособвинение было против.

По версии следствия, Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

В начале апреля суд в Москве освободил Серебренникова из-под домашнего ареста.

Аналогичное решение было принято и в отношении других обвиняемых по делу «Седьмой студии» — продюсера Юрия Итина и директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум. В ответ на вопрос, доволен ли он решением суда, Серебренников отметил, что будет доволен только после того, как в суде сможет доказать свою невиновность.