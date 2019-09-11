В Москве рассказали о состоянии найденного в гараже львёнка
- РИА Новости
«Животное было истощено, был поставлен диагноз «рахит» и «повреждённая задняя лапка», — цитирует его РИА Новости.
Он напомнил, что с января следующего года держать дома экзотических животных будет запрещено, это упросит работу с такими случаями.
Ранее полиция организовала проверку в связи с обнаружением львёнка в одном из московских гаражей.
По данным МВД, хозяин гаража, 32-летний москвич, не смог предоставить документы на животное.