В Москве рассказали о состоянии найденного в гараже львёнка

Львёнок, найденный в гараже в центре Москвы, болен рахитом, что может свидетельствовать о жестоком обращении с животным. Об этом рассказал глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

«Животное было истощено, был поставлен диагноз «рахит» и «повреждённая задняя лапка», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что с января следующего года держать дома экзотических животных будет запрещено, это упросит работу с такими случаями.

Ранее полиция организовала проверку в связи с обнаружением львёнка в одном из московских гаражей.

По данным МВД, хозяин гаража, 32-летний москвич, не смог предоставить документы на животное.