В Москве рассказали о состоянии найденного в гараже львёнка

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Львёнок, найденный в гараже в центре Москвы, болен рахитом, что может свидетельствовать о жестоком обращении с животным. Об этом рассказал глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.
В Москве рассказали о состоянии найденного в гараже львёнка
  • РИА Новости

«Животное было истощено, был поставлен диагноз «рахит» и «повреждённая задняя лапка», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что с января следующего года держать дома экзотических животных будет запрещено, это упросит работу с такими случаями.

Ранее полиция организовала проверку в связи с обнаружением львёнка в одном из московских гаражей.

По данным МВД, хозяин гаража, 32-летний москвич, не смог предоставить документы на животное.

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