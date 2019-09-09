В Москве начали проверку из-за найденного в гараже львёнка

Полиция организовала проверку в связи с обнаружением львёнка в одном из московских гаражей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.

Как передаёт РИА Новости, инспекторы департамента природопользования вместе с полицейскими нашли львёнка в гараже возле улицы Проспект Мира после поступившего обращения от жителей.

Львёнка передали в Центр передержки животных.

По данным МВД, хозяин гаража, 32-летний москвич, не смог предоставить документы на животное.

«Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», — заявил он.

Ранее kp.ru передавало, что Московский зоопарк переходит на осенний график.