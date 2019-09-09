В Москве начали проверку из-за найденного в гараже львёнка
Как передаёт РИА Новости, инспекторы департамента природопользования вместе с полицейскими нашли львёнка в гараже возле улицы Проспект Мира после поступившего обращения от жителей.
Львёнка передали в Центр передержки животных.
По данным МВД, хозяин гаража, 32-летний москвич, не смог предоставить документы на животное.
«Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», — заявил он.
Ранее kp.ru передавало, что Московский зоопарк переходит на осенний график.