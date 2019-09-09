В Москве начали проверку из-за найденного в гараже львёнка

Короткая ссылка
Полиция организовала проверку в связи с обнаружением львёнка в одном из московских гаражей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.

Как передаёт РИА Новости, инспекторы департамента природопользования вместе с полицейскими нашли львёнка в гараже возле улицы Проспект Мира после поступившего обращения от жителей.

Львёнка передали в Центр передержки животных.

По данным МВД, хозяин гаража, 32-летний москвич, не смог предоставить документы на животное.

«Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», — заявил он.

Ранее kp.ru передавало, что Московский зоопарк переходит на осенний график.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить