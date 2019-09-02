Московский зоопарк объявил о переходе на осенний график

Московский зоопарк объявил, что переходит на осенний график. Об этом сообщает kp.ru.

«Теперь из-за сокращения светового дня попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам, фламинго и другим животным можно будет с 7:30 до 21:00», — заявили в пресс-службе зоосада.

Кассы открыты с 7:30 до 20:00.

Гималайские медведи готовятся к зиме. В настоящее время в их рационе довольно много свежих овощей и фруктов. К спячке готовятся тушканчики, ежи и сони. К концу сентября пингвины переедут из наружного вольера во внутренний.

«Азиатские слоны продолжат гулять на свежем воздухе, пока температура не опустится ниже +7 ˚С», — добавили в зоопарке.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пара японских макак в Московском зоопарке стала родителями.