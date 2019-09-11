Автоэксперт оценил идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

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Анастасия Румянцева
Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал RT поручение правительства проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
Автоэксперт оценил идею ужесточения наказания за нарушения ПДД
  • РИА Новости

«Дело в том, что действительно назрело, это абсолютно правильная инициатива, давно надо было это сделать. Но здесь нужно проработать главный момент, который может возникнуть: это то, что огромное количество нарушений фиксируется камерами видеофиксации, а она (камера. — RT) не может рентгеном просвечивать, есть ли в салоне несовершеннолетний ребёнок, младенец. Как быть с этой ситуацией? Формально нарушает автомобиль, и выписывается штраф на автомобиль и водителя», — отметил Крохмаль.

При этом, по мнению эксперта, в ситуации при нарушении ПДД, когда автомобиль останавливает сотрудник, который видит, что там находится несовершеннолетний, наказание должно быть намного жёстче. 

Ранее правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Отмечается, что срок исполнения — 31 марта 2020 года.

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