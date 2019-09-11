Автоэксперт оценил идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал RT поручение правительства проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

«Дело в том, что действительно назрело, это абсолютно правильная инициатива, давно надо было это сделать. Но здесь нужно проработать главный момент, который может возникнуть: это то, что огромное количество нарушений фиксируется камерами видеофиксации, а она (камера. — RT) не может рентгеном просвечивать, есть ли в салоне несовершеннолетний ребёнок, младенец. Как быть с этой ситуацией? Формально нарушает автомобиль, и выписывается штраф на автомобиль и водителя», — отметил Крохмаль.

При этом, по мнению эксперта, в ситуации при нарушении ПДД, когда автомобиль останавливает сотрудник, который видит, что там находится несовершеннолетний, наказание должно быть намного жёстче.

Ранее правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Отмечается, что срок исполнения — 31 марта 2020 года.