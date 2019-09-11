В Госдуме поддержали идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал RT поручение правительства проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
В Госдуме поддержали идею ужесточения наказания за нарушения ПДД
  • РИА Новости

«Проблема заключается в том, что последствия нарушения правил дорожного движения в случае нахождения детей в автотранспортном средстве, к сожалению, бывают очень трагичны. Так как дети менее защищены», — пояснил Афонский.

Депутат подчеркнул, что считает это поручение очень важным.

«Мы обязательно подключимся к его исполнению, будем прорабатывать меры действительно более строгого наказания водителей за нарушение правил дорожного движения, будем общаться с Министерством транспорта и с ГИБДД по этому вопросу. Поэтому я считаю, что эта мера необходима», — заключил парламентарий.

Ранее правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Отмечается, что срок исполнения — 31 марта 2020 года.

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