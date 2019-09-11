У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность

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Истребитель МиГ-31 совершил штатную посадку на аэродроме Большое Савино в Перми, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
  • РИА Новости

Отмечается, что информация об аварийной посадке не соответствует действительности.

«10 сентября 2019 года самолёт МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полёта совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми. При проведении обязательного послеполётного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее источник заявил, что истребитель МиГ-31БМ экстренно сел на аэродром Большое Савино в Пермском крае в связи с возгоранием.

3 сентября Министерство обороны сообщило, что Су-25УБ упал в безлюдной местности в Ставропольском крае. Позднее экстренные службы региона заявили, что обнаружили тела погибших пилотов. Сообщалось, что чёрные ящики штурмовика Су-25УБ доставлены для расшифровки в Москву.

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