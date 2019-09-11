Путин записал обращение к участникам генассамблеи UNWTO в Петербурге
- РИА Новости
«Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма», — сказал глава государства.
Он отметил открытость России для обмена интересными идеями и предложениями и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.
«Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в Петербурге открывается 23-я сессия генассамблеи Всемирной туристской организации. Россия впервые принимает подобное мероприятие.
В Мариинском театре состоялся приветственный ужин в рамках мероприятия.