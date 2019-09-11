Путин записал обращение к участникам генассамблеи UNWTO в Петербурге

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Санкт-Петербурге.

«Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма», — сказал глава государства.

Он отметил открытость России для обмена интересными идеями и предложениями и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открывается 23-я сессия генассамблеи Всемирной туристской организации. Россия впервые принимает подобное мероприятие.

В Мариинском театре состоялся приветственный ужин в рамках мероприятия.