Приветственный ужин в рамках сессии генассамблеи UNWTO прошёл в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Мариинском театре состоялся приветственный ужин в рамках 23-й сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

В приветственном ужине приняли участие генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили и глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. В рамках мероприятия прошла церемония вручения премий UNWTO.

Как сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы, 14—15 сентября пройдёт Московская выездная программа в рамках 23-й сессии генассамблеи UNWTO.

«На Московскую выездную программу в рамках 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая состоится 14—15 сентября в столице, уже зарегистрировалось более 270 делегатов из 60 стран мира», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открывается 23-я сессия генассамблеи Всемирной туристской организации. Россия впервые принимает подобное мероприятие.