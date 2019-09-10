Приветственный ужин в рамках сессии генассамблеи UNWTO прошёл в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в Мариинском театре состоялся приветственный ужин в рамках 23-й сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Приветственный ужин в рамках сессии генассамблеи UNWTO прошёл в Петербурге
  • РИА Новости

В приветственном ужине приняли участие генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили и глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. В рамках мероприятия прошла церемония вручения премий UNWTO.

Как сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы, 14—15 сентября пройдёт Московская выездная программа в рамках 23-й сессии генассамблеи UNWTO.

«На Московскую выездную программу в рамках 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая состоится 14—15 сентября в столице, уже зарегистрировалось более 270 делегатов из 60 стран мира», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открывается 23-я сессия генассамблеи Всемирной туристской организации. Россия впервые принимает подобное мероприятие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить