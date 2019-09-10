Эксперт прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром

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Эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова в беседе с радио Sputnik прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром.
Эксперт прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Таков метод борьбы с теми, кто фальсифицирует молочную продукцию. Это положительное стремление. Но на практике оно будет малоэффективным», — заявила она.

Как напомнила Рыбалова, в 2009—2010 годах из категории молочной продукции был исключён плавленый колбасный сыр, но в настоящее время эта продукция присутствует в магазинах и лежит рядом с обычными сырами.

«Потребитель вообще не знает, что плавленый колбасный сыр выведен из этой категории», — добавила она.

Ранее РИА Новости сообщало, что «Союзмолоко» попросило Минсельхоз вывести из-под действия технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» продукты с заменителями молочного жира более 50% в составе.

В июле ФАН передавало, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%.

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