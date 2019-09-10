В Перми вынесли приговор членам преступной группы, от действий которых пострадали 200 юрлиц и ИП

Короткая ссылка
Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении членов преступного сообщества и его организатора, передаёт URA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру.
В Перми вынесли приговор членам преступной группы, от действий которых пострадали 200 юрлиц и ИП
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Преступники похищали деньги бизнесменов с помощью поддельных банковских гарантий. Деятельность преступного сообщества была строго законспирирована: они постоянно меняли офисы и номера телефонов, а сотрудникам офисов запрещалось общаться друг с другом», — заявили в надзорном ведомстве.

Преступной деятельностью обвиняемые занимались с июля 2012 года по ноябрь 2013 года. Им удалось обналичить 23 млн рублей через различные юрлица.

Организатор приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Шесть человек получили сроки от шести до восьми лет колонии общего режима. Ещё 11 обвиняемым назначен условный срок.

Потерпевшими признаны 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Осуждённых обязали возместить пострадавшим ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в суд направлено уголовное дело против жителя Сочи, обвиняемого в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить