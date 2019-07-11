В Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки

Короткая ссылка
В суд направлено уголовное дело против жителя Сочи, обвиняемого в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажного дома. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
В Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки
  • РИА Новости

По версии следователей, с апреля 2015 года по июнь 2017 года мужчина занимался строительством здания на улице Высокогорной, не имея соответствующего разрешения.

Застройщик продал 27 из 59 квартир. Среди покупателей — жители Москвы, Кубани, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей. Обвиняемый скрыл от дольщиков, что суд постановил снести дом, и присвоил полученные средства.

В отношении мужчины завели дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Оно направлено в Центральный районный суд Сочи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить