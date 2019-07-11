В Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки

В суд направлено уголовное дело против жителя Сочи, обвиняемого в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажного дома. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По версии следователей, с апреля 2015 года по июнь 2017 года мужчина занимался строительством здания на улице Высокогорной, не имея соответствующего разрешения.

Застройщик продал 27 из 59 квартир. Среди покупателей — жители Москвы, Кубани, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей. Обвиняемый скрыл от дольщиков, что суд постановил снести дом, и присвоил полученные средства.

В отношении мужчины завели дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Оно направлено в Центральный районный суд Сочи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.