В Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки
- РИА Новости
По версии следователей, с апреля 2015 года по июнь 2017 года мужчина занимался строительством здания на улице Высокогорной, не имея соответствующего разрешения.
Застройщик продал 27 из 59 квартир. Среди покупателей — жители Москвы, Кубани, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей. Обвиняемый скрыл от дольщиков, что суд постановил снести дом, и присвоил полученные средства.
В отношении мужчины завели дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Оно направлено в Центральный районный суд Сочи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.