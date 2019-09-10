В Нижегородской области произошёл крупный пожар на складе ГСМ

В Богородском районе Нижегородской области произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. м на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

РИА Новости

По данным МЧС, информация о возгорании на складе ГСМ в промзоне «Кудьминская» поступила после 18:00. «Горит складское помещение, предназначенное для хранения масла. Предварительная площадь пожара — 10 тыс. кв. м», — цитирует сообщение РИА Новости. В Единой диспетчерской службе Богородского района заявили, что информации о пострадавших нет. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.