В Нижегородской области произошёл крупный пожар на складе ГСМ

Короткая ссылка
В Богородском районе Нижегородской области произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. м на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Нижегородской области произошёл крупный пожар на складе ГСМ
  • РИА Новости

По данным МЧС, информация о возгорании на складе ГСМ в промзоне «Кудьминская» поступила после 18:00.

«Горит складское помещение, предназначенное для хранения масла. Предварительная площадь пожара — 10 тыс. кв. м», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Единой диспетчерской службе Богородского района заявили, что информации о пострадавших нет.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить