Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы Министерства иностранных дел. На его место назначен Евгений Иванов.

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РИА Новости

«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Другой указ назначает Евгения Иванова на должность. «Назначить Иванова Евгения Сергеевича статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел России», — говорится в указе. Карасин занимал должность с 2005 года. Ранее Путин назначил нового прокурора Дагестана.