Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД России

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Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы Министерства иностранных дел. На его место назначен Евгений Иванов.
Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другой указ назначает Евгения Иванова на должность.

«Назначить Иванова Евгения Сергеевича статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел России», — говорится в указе.

Карасин занимал должность с 2005 года.

Ранее Путин назначил нового прокурора Дагестана.

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