Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД России
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- РИА Новости
«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Другой указ назначает Евгения Иванова на должность.
«Назначить Иванова Евгения Сергеевича статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел России», — говорится в указе.
Карасин занимал должность с 2005 года.